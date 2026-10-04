Decine di migliaia di persone hanno partecipato alle manifestazioni dopo che il parlamento ha respinto due misure contro le speculazioni immobiliari
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Fonte: il Post
In Spagna le proteste per la crisi abitativa si stanno allargando
4 Ott 2026 • 0 commenti
Decine di migliaia di persone hanno partecipato alle manifestazioni dopo che il parlamento ha respinto due misure contro le speculazioni immobiliari
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