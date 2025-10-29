Samia Suluhu Hassan aveva promesso più democrazia ma poi è tornata all’autoritarismo: alle elezioni di oggi non ha veri rivali
Continua a leggere: In Tanzania la presidente uscente ha ostacolato con ogni mezzo le opposizioni
Fonte: il Post
In Tanzania la presidente uscente ha ostacolato con ogni mezzo le opposizioni
29 Ott 2025 • 0 commenti
Samia Suluhu Hassan aveva promesso più democrazia ma poi è tornata all’autoritarismo: alle elezioni di oggi non ha veri rivali
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.