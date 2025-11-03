È successo quest’anno con l’autore di “Ken il guerriero”: i pacchetti per autografi, foto e tavole illustrate avevano prezzi fino a 12.600 euro
Fonte: il Post
Incontrare gli autori al Lucca Comics può essere molto costoso
3 Nov 2025
