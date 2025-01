Influenza tartarughe e altri disastri

Nella 545 solo ottimismo, con gli effetti del cambiamento climatico sulle tartarughe, l’antibiotico resistenza, e il rischio pandemico dell’H5N1.

Lo spiaggiamento di un centinaio di tartarughe a Cape Cod offre l’occasione a Giuliano per parlare del “cold stunning”, un fenomeno che rischia di essere molto pericoloso per questi rettili, cosa possiamo fare in questi casi?

Francesca intervista Davide Bavaro, infettivologo e ricercatore presso Humanitas University. Con Davide approfondiremo il tema dell’antibiotico-resistenza, della sua importanza clinica e dei rischi associati all’uso improprio degli antibiotici in sanità e non solo.

Tornati in studio dopo l’immancabile barza creata apposta per questa puntata, Valeria ci da’ un aggiornamento sui casi di influenza aviaria H5N1. Nonostante si sia registrato il primo decesso in questi giorni, il passaggio del virus da uomo a uomo non è ancora stato documentato, ma occorre mantenere alta la sorveglianza.