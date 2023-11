Israele: la guerra e mette alla prova la libertà di parola

Masha Gessen su The New Yorker parla di come la guerra Israele–Hamas abbia influenzato la società israeliana, in particolare la libertà di manifestare il proprio pensiero.

Una settimana dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre nel sud di Israele, Israel Frey, un giornalista haredi di trentasei anni che si occupa del conflitto palestinese-israeliano, era appena rientrato nel suo appartamento alla periferia di Bnei Brak, una città prevalentemente ultraortodossa a est di Tel Aviv, quando ha iniziato a sentire dei rumori all’esterno. Erano le 22 passate, poche ore dopo la fine dello Shabbat. Qualcuno – non ricorda chi – gli ha inviato un messaggio per dirgli che il suo indirizzo stava circolando online, insieme a inviti a unirsi a La Familia, un gruppo di estrema destra nato come fan club della squadra di calcio più importante di Gerusalemme, in un attacco alla casa di Frey. Quando Frey ha cercato di controllare se ci fosse qualcuno fuori dalla porta del suo appartamento, ha scoperto che qualcuno aveva bloccato lo spioncino. I rumori della strada si facevano più forti. Sentiva la gente gridare “traditore”. Sembrava che stessero lanciando petardi contro l’edificio. Ha fatto uscire di corsa la moglie e i due figli, di otto e tredici anni, dal soggiorno, che ha una grande finestra, e ha mandato freneticamente un messaggio agli amici: “La gente sta attaccando la mia casa. Per favore, venite a fare qualcosa”.

Gessen illustra altri episodi, sottolineando come il sistema legale a protezione dei diritti dei signoli stia comunque funzionando. Ma anche questo punto (cioè la visione differnte di cosa sia lecito durante un conflitto e cosa non lo sia) ci sono opinioni diverse tra politica (dove alcuni temono il «nemico interno») e magistratura: