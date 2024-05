Italia, la ricchezza che non ti aspetti

Un quadro insolitamente ottimista dell’economia italiana è quello che emerge da un articolo di Marco Fortis su Il Foglio, incentrato sulle esportazioni. Con un export di 626 miliardi di euro, il nostro paese ha superato per valore totale la Corea del Sud, e si colloca al quinto posto mondiale, dietro a Cina, Stati Uniti, Germania e Giappone.

Si tratta di un trend in corso, dato che secondo l’articolo negli ultimi sette anni l’incremento italiano nell’esportazione di merci (+48%) è stato il più grande all’interno del gruppo dei paesi del G7. La scarsa produttività delle piccole imprese, che in Italia abbondano, è controbilanciata da quella delle imprese medie e grandi. L’export italiano è caratterizzato da una grande eterogeneità, e comprende tante categorie diversi di merci, dalle piastrelle di ceramica alle presse per lavorare i metalli, dagli yacht ai prosciutti, dalle passate di pomodoro agli occhiali da sole alle macchine per imballaggi. In generale comunque le esportazioni si concentrano in sette macrosettori: quelle che l’articolo chiama le 3 F (Fashion, Food, wine and tobacco e Furniture and building materials) e le 4 M (Metal products, Machinery, Motor yachts and other transport equipment, Medicaments and personal care products).