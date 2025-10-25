In un’intervista sul suo nuovo libro ha provato a rilanciarsi politicamente, dopo la brutta sconfitta contro Donald Trump alle ultime elezioni
Continua a leggere: Kamala Harris dice che potrebbe ricandidarsi alla presidenza degli Stati Uniti
Fonte: il Post
Kamala Harris dice che potrebbe ricandidarsi alla presidenza degli Stati Uniti
25 Ott 2025 • 0 commenti
In un’intervista sul suo nuovo libro ha provato a rilanciarsi politicamente, dopo la brutta sconfitta contro Donald Trump alle ultime elezioni
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.