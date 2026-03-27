Noelia Castillo l’aveva chiesta nel 2024 dopo essere rimasta paraplegica, ma la sua famiglia aveva provato a impedirlo
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Fonte: il Post
La 25enne che ha ottenuto l’eutanasia dopo una lunga contesa col padre, in Spagna
27 Mar 2026 • 0 commenti
Noelia Castillo l’aveva chiesta nel 2024 dopo essere rimasta paraplegica, ma la sua famiglia aveva provato a impedirlo
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