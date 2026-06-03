Le indagini hanno ricostruito che la madre e il compagno picchiavano lei e le sorelle, le maltrattavano, e a volte le abbandonavano a casa da sole di notte
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Fonte: il Post
La brutta storia della bambina di due anni morta a Bordighera
3 Giu 2026 • 0 commenti
Le indagini hanno ricostruito che la madre e il compagno picchiavano lei e le sorelle, le maltrattavano, e a volte le abbandonavano a casa da sole di notte
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