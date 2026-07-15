Continua a leggere: La Cassazione ha confermato la condanna per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori in provincia di Cuneo
Fonte: il Post
La Cassazione ha confermato la condanna per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori in provincia di Cuneo
15 Lug 2026 • 0 commenti
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