Il nuovo sindaco di Venezia Simone Venturini ha bloccato il progetto, anche se l’ex sindaco era invece incline ad approvarlo
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Fonte: il Post
La comunità bengalese di Mestre ha annunciato uno sciopero per avere una nuova moschea
28 Ago 2026 • 0 commenti
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