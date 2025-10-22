Non tanto per il calo di traffico in sé, ma perché a meno persone che consultano l’enciclopedia corrispondono meno volontari che la fanno
Continua a leggere: La diffusione dei chatbot di AI è un problema per Wikipedia
Fonte: il Post
La diffusione dei chatbot di AI è un problema per Wikipedia
22 Ott 2025 • 0 commenti
Non tanto per il calo di traffico in sé, ma perché a meno persone che consultano l’enciclopedia corrispondono meno volontari che la fanno
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.