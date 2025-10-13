Sta avvenendo secondo le regole decise dall’accordo sul cessate il fuoco: i primi sono già tutti liberi e in Israele, per i secondi serve ancora tempo
Continua a leggere: La liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, in ordine
Fonte: il Post
La liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, in ordine
13 Ott 2025 • 0 commenti
Sta avvenendo secondo le regole decise dall’accordo sul cessate il fuoco: i primi sono già tutti liberi e in Israele, per i secondi serve ancora tempo
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.