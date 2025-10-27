Continua a leggere: La Lituania ha chiuso il confine con la Bielorussia, a causa degli sconfinamenti di palloni aerostatici che contrabbandavano sigarette
Fonte: il Post
La Lituania ha chiuso il confine con la Bielorussia, a causa degli sconfinamenti di palloni aerostatici che contrabbandavano sigarette
27 Ott 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: La Lituania ha chiuso il confine con la Bielorussia, a causa degli sconfinamenti di palloni aerostatici che contrabbandavano sigarette
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.