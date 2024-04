La lunga storia del ponte sul Ticino

Filippo Del Drago e Marco Petrangeli su Strade&Autostrade ripercorrono le tappe “della progettazione e della costruzione di un’opera molto bella e di notevole contenuto tecnico, ma non scevra di ingenuità e scelte discutibili”: il ponte ad archi sul Ticino a Vigevano.

Il ponte sul Ticino a Vigevano è una storia che parte tanti anni fa. Vi fu un concorso di idee, o preliminare che dir si voglia, bandito nei primi anni 2000: Integra partecipò proponendo un classico bow string in acciaio da circa 200 m di luce. All’epoca non restò aggiudicataria dell’appalto ma in compenso, molti anni dopo – nel 2019 esattamente – è stata incaricata della progettazione dei lavori necessari a completare l’opera. Nel seguito verrà quindi trattata la storia della costruzione e le soluzioni adottate per portare a compimento quest’opera, che è indubbiamente grande e complessa. La costruzione del ponte sul Ticino inizia negli anni 2010; la soluzione scelta è molto bella ma non priva di debolezze. In pratica, il ponte è una lunga trave continua a cassone in c.a.p. (500 m circa) sostenuta per due campate centrali da due archi, anch’essi in c.a.p., di luce pari a 150 m ciascuno. La sezione dell’impalcato sulle campate di accesso è un doppio cassone di luce pari a 50 m circa. Sulle campate sospese ai due cassoni sono aggiunti due nasi laterali in calcestruzzo, solidarizzati mediante post-tensione trasversale, che servono per attaccare i pendini.