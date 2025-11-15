A un anno dalla detenzione del cooperante italiano in Venezuela ha detto che finora i tentativi di negoziato non hanno funzionato
Fonte: il Post
La madre di Alberto Trentini ha accusato il governo di non aver fatto abbastanza per liberare suo figlio
15 Nov 2025 • 0 commenti
