Il giornale tedesco Die Zeit raccontato il poco che se ne sa: dice che l’ex dittatore siriano vive in un grattacielo, ha libertà di movimento e gioca molto ai videogiochi
Fonte: il Post
La nuova vita di Bashar al Assad a Mosca
16 Ott 2025 • 0 commenti
