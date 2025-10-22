Continua a leggere: La procura di Roma ha aperto un’indagine per sequestro di persona e danneggiamento per quanto accaduto agli attivisti della Flotilla
Fonte: il Post
La procura di Roma ha aperto un’indagine per sequestro di persona e danneggiamento per quanto accaduto agli attivisti della Flotilla
22 Ott 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: La procura di Roma ha aperto un’indagine per sequestro di persona e danneggiamento per quanto accaduto agli attivisti della Flotilla
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.