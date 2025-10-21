I due sono imputati per omicidio volontario, accusati di aver seguito le screditate teorie di Ryke Geerd Hamer
Fonte: il Post
21 Ott 2025 • 0 commenti
I due sono imputati per omicidio volontario, accusati di aver seguito le screditate teorie di Ryke Geerd Hamer
