Continua a leggere: La società giapponese SoftBank ha venduto tutte le sue azioni di Nvidia per 5 miliardi di euro: li investirà nel settore dell’AI
Fonte: il Post
La società giapponese SoftBank ha venduto tutte le sue azioni di Nvidia per 5 miliardi di euro: li investirà nel settore dell’AI
11 Nov 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: La società giapponese SoftBank ha venduto tutte le sue azioni di Nvidia per 5 miliardi di euro: li investirà nel settore dell’AI
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.