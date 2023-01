La Strada dello Stelvio 1820-1825: storia e prospettive

Strade e autostrade propone la storia del capolavoro ingegneristico dell’ingegner Carlo Donegani: la Strada del Passo dello Stelvio, conosciuta proprio per essere una delle più tortuose al mondo, che collega Spondigna in Trentino con Bormio in Lombardia, valicando il Passo dello Stelvio a 2757 metri.

L’articolo è diviso in tre parti: parte prima, seconda, e terza.

L’occasione per parlare della strada del giogo dello Stelvio, grande patrimonio infrastrutturale costruito due secoli fa per ragioni militari e per molti anni considerato il più alto passo carrozzabile in Europa, nasce dalla mostra tenutasi in Maggio presso la Galleria del Progetto della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzione del Politecnico di Milano. Una strada considerata tra le più belle del mondo che assume i contorni del mito fin dalle sue origini. È l’Ing. Carlo Donegani a lanciare la “sfida impossibile” con un progetto considerato capolavoro ingegneristico per la difficile impresa di affrontare la montagna a quote mai raggiunte prima e per l’eccezionale rapidità di costruzione in relazione ai mezzi allora disponibili, frutto di una accurata conoscenza della montagna in valli impervie, costellate da frane e valanghe.