Ultimamente capita di trovare uomini che cercano «una donna un po’ autistica», ma i riferimenti alla psichiatria in generale abbondano
Fonte: il Post
La strana ossessione per le neurodivergenze sulle app di incontri
28 Ott 2025 • 0 commenti
