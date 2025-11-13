È stato approvato un emendamento che cambia il presupposto dei reati sessuali: non più la costrizione, ma l’assenza di consenso «libero e attuale»
L’accordo bipartisan alla Camera su violenza sessuale e consenso
13 Nov 2025 • 0 commenti
