Continua a leggere: L’avvocata generale dell’esercito israeliano, che aveva diffuso il video della tortura di un detenuto palestinese, è stata arrestata
Fonte: il Post
L’avvocata generale dell’esercito israeliano, che aveva diffuso il video della tortura di un detenuto palestinese, è stata arrestata
3 Nov 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: L’avvocata generale dell’esercito israeliano, che aveva diffuso il video della tortura di un detenuto palestinese, è stata arrestata
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.