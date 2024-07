Le campagne elettorali indiane e l’intelligenza artificiale

Wired nel Maggio 2024 ha pubblicato un articolo che parlava dell’uso inedito e massiccio dell’intelligenza artificiale generativa durante la campagna elettorale indiana, fenomeno che potrebbe fotografare la realtà nel futuro prossimo della politica di molti paesi democratici.

Mentre altrove ci sono state più resistenze all’adozione di questa tecnologia, in India la classe politica ha deciso sin da subito di sfruttarla per avvicinarsi agli elettori.

Da tutte le posizioni dello spettro politico si sta facendo affidamento sull’IA per assistenza con le 22 lingue ufficiali del paese e migliaia di dialetti regionali, e per inviare messaggi personalizzati nelle comunità più remote. Mentre negli Stati Uniti è recentemente diventato illegale utilizzare voci generate dall’IA per chiamate non richieste, in India i deepfake autorizzati sono diventati un’opportunità di business da 60 milioni di dollari. Nei due mesi precedenti l’inizio delle elezioni ad aprile, sono state effettuate più di 50 milioni di chiamate con voci clonate dall’IA, e milioni di altre saranno fatte durante il voto, ha detto uno dei maggiori operatori di messaggistica aziendale del paese a WIRED.

Wired in particolare ha deciso in intervistare Divyendra Singh Jadoun, fondatore di una azienda tecnologica specializzata in contenuto generato da IA, mentre si accinge a creare una copia digitale di un politico locale del BJP, Rathore, in modo che possa parlare agli elettori come una specie di chatbot.

Ha già creato deepfake per Prem Singh Tamang, il primo ministro dello stato himalayano del Sikkim, e ha “resuscitato” Y. S. Rajasekhara Reddy, un iconico politico morto in un incidente in elicottero nel 2009, per appoggiare suo figlio Y. S. Jagan Mohan Reddy, attualmente primo ministro dello stato dell’Andhra Pradesh.

Jadoun iniziò a sperimentare le opportunità che davano le tecnologie informatiche quando rimase a casa durante le chiusure della pandemia, ma fu capace di applicarle alla politica anche grazie alle sue esperienze pregresse.

Stare a contatto con i politici non è una novità per Jadoun. Una volta lo era anche lui. Nel 2015 si candidò ad Ajmer come presidente distrettuale dell’Unione Nazionale degli Studenti dell’India (NSUI), l’ala giovanile del Congresso Nazionale Indiano, il partito nazionale un tempo formidabile, ora principale opposizione al BJP di Modi.

Jadoun aveva sempre avuto un talento per l’autopromozione, motivo per cui i suoi amici lo persuasero a candidarsi. Durante la campagna, assunse quattro uomini armati di fucili a pompa per scortarlo in città su jeep scoperte, sperando di creare una potente persona. “Quando hai uomini armati con te, gli altri iniziano a sentirsi invidiosi”, disse. “Ovunque andassi, questi uomini armati venivano con me.” A volte sparavano un paio di colpi in aria. Ma un giorno esagerò ed entrò in un seggio elettorale con armi cariche, scatenando un dibattito nazionale sulla legge e l’ordine nelle piccole città indiane.

Tuttavia, Jadoun vinse le elezioni e due anni dopo divenne segretario generale statale della NSUI per il Rajasthan. Come leader della NSUI, teneva discorsi appassionati davanti a grandi folle ai comizi, posava per foto con bambini poveri e viaggiava attraverso il Rajasthan per incontrare politici e rafforzare la sua rete. Ma dopo cinque anni, si sentiva soffocato dalla politica.