L’ha comunicato il DAP ai direttori degli istituti, dato che alcuni di loro stanno rifiutando nuovi trasferimenti perché non c’è posto
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Fonte: il Post
Le carceri toscane sono così piene che i detenuti dovranno dormire per terra
6 Lug 2026 • 0 commenti
L’ha comunicato il DAP ai direttori degli istituti, dato che alcuni di loro stanno rifiutando nuovi trasferimenti perché non c’è posto
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