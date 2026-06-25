L’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, è stato condannato a cinque anni: sono state confermate anche le condanne per gli altri 11 imputati
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Fonte: il Post
Le condanne definitive per la strage di Viareggio del 2009
25 Giu 2026 • 0 commenti
L’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, è stato condannato a cinque anni: sono state confermate anche le condanne per gli altri 11 imputati
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