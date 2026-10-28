Nel codice civile italiano c’è una norma obsoleta e discriminatoria che lo impone, e che ora un disegno di legge vorrebbe eliminare
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Fonte: il Post
Le donne devono aspettare 300 giorni prima di risposarsi, gli uomini no
28 Ott 2026 • 0 commenti
Nel codice civile italiano c’è una norma obsoleta e discriminatoria che lo impone, e che ora un disegno di legge vorrebbe eliminare
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