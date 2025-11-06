Alcuni giornalisti stranieri sono potuti entrare nel nord della Striscia al seguito dell’esercito israeliano, per la prima volta dall’inizio del cessate il fuoco
Fonte: il Post
Le foto dal nord di Gaza, dove restano solo macerie
6 Nov 2025 • 0 commenti
