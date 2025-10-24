Ora ci sono dirigenti, medici e infermieri accusati di sapere dei pestaggi e non averli denunciati, e più informazioni su quello che succedeva
Continua a leggere: Le indagini sugli abusi nel carcere minorile di Milano si sono ampliate
Fonte: il Post
Le indagini sugli abusi nel carcere minorile di Milano si sono ampliate
24 Ott 2025 • 0 commenti
Ora ci sono dirigenti, medici e infermieri accusati di sapere dei pestaggi e non averli denunciati, e più informazioni su quello che succedeva
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.