Oltre che su mancanze nei controlli: lo indica un rapporto preliminare sull’incidente di settembre che causò 16 morti
Continua a leggere: Le indagini sul deragliamento della funicolare di Lisbona puntano su un cavo non adatto
Fonte: il Post
Le indagini sul deragliamento della funicolare di Lisbona puntano su un cavo non adatto
21 Ott 2025 • 0 commenti
Oltre che su mancanze nei controlli: lo indica un rapporto preliminare sull’incidente di settembre che causò 16 morti
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.