Con sit-in e cortei, a Erfurt oltre trentamila persone hanno provato a bloccare la rielezione dei due leader del partito di estrema destra tedesco
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Fonte: il Post
Le manifestazioni per ostacolare il congresso di AfD
4 Lug 2026 • 0 commenti
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