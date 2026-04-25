«Nelle grandi città i compleanni dei figli hanno le forme malefiche della performance. E così parte la gara: pizzaioli per un giorno, marionette dedicate, parkour, laser tag, paintball ed escape room (e speriamo che non ne escano mai)»
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Fonte: il Post
Le stramaledette feste dei bambini
25 Apr 2026 • 0 commenti
«Nelle grandi città i compleanni dei figli hanno le forme malefiche della performance. E così parte la gara: pizzaioli per un giorno, marionette dedicate, parkour, laser tag, paintball ed escape room (e speriamo che non ne escano mai)»
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