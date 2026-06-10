Sono partite da un accoltellamento per cui è stato arrestato un uomo sudanese: centinaia di manifestanti incappucciati hanno dato fuoco a case e automobili
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Fonte: il Post
Le violente proteste anti-immigrazione a Belfast
10 Giu 2026 • 0 commenti
Sono partite da un accoltellamento per cui è stato arrestato un uomo sudanese: centinaia di manifestanti incappucciati hanno dato fuoco a case e automobili
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