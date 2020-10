L’emergenza coronavirus – 5 Ottobre-11 Ottobre 2020

7Sul sito della protezione civile si può vedere una mappa della situazione in Italia (qui c’è la versione per dispositivi mobili). Su VirusConV si possono trovare i dati per la situazione mondiale. Qui è disponibile un Google Sheet dove potete consultare l’andamento del COVID-19 in Italia.



Gli scienziati cominciano a studiare quanto tempo sopravvive nell’aria il virus che causa la Covid-19

di Perodatrent

Il Guardian pubblica un articolo in cui descrive come si sta studiando quanto tempo il SARS Cov-2 può sopravvivere nell’aria, e perché è importante saperlo.

Fino a poco fa le raccomandazioni ufficiali per la prevenzione della Covid-19 si basavano sulla presunzione che il virus che la provoca si trasmettesse con le goccioline emesse dalle vie aeree dagli infetti, goccioline che cadono a terra in pochi secondi, per cui un distanziamento di un paio di metri era ritenuto sufficiente per bloccare la trasmissione.

Da qualche tempo si moltiplicano i sospetti che il virus si trasmetta anche per aerosol, rimanendo nell’aria per molto tempo.

Gli strumenti inventati per lo scopo sono classificati come CELEBS (controlled electromagnetic levitation and extraction of bioaerosol on to a substrate).

They have been jokingly named Bumblebee, Megatron and Optimus Prime, after the 1980s Transformers toys – although their purpose is immeasurably more serious.

Covid. Cnr: Il 15% delle forme gravi spiegato da anomalie genetiche e immunologiche

di Perodatrent

Quotidiano Sanità riporta la notizia che il CNR rende noti i primi risultati del programma di ricerca Covid Human Genetic Effort.

Nelle persone in cui la Covid-19 si manifesta in forma grave,

… pazienti hanno in comune un difetto nell’attività delle forme di Interferone di tipo I (INF-1), molecole del sistema immunitario che normalmente svolgono una potente attività antivirale.

Alcune di queste persone hanno il problema per motivi genetici, altre per malattie autoimmuni.

Il Coronavirus e gli effetti sui viaggi aerei

di PaMar

Il Guardian propone una (fosca) panoramica sulla situazione delle compagnie aeree a seguito della Pandemia.