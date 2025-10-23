La Russia ha costruito per anni un sistema di difesa per i suoi sottomarini nucleari nel Mare di Barents, hanno raccontato diversi giornali
Fonte: il Post
L’inchiesta sul progetto militare segreto russo “Harmony”
23 Ott 2025 • 0 commenti
