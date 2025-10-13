Si è tenuto dopo il rilascio degli ostaggi e dei prigionieri palestinesi: era molto atteso, ma alla fine è stato un altro show di Trump
Continua a leggere: L’incontro in Egitto sul futuro di Gaza è stato poco concreto
Fonte: il Post
L’incontro in Egitto sul futuro di Gaza è stato poco concreto
13 Ott 2025 • 0 commenti
Si è tenuto dopo il rilascio degli ostaggi e dei prigionieri palestinesi: era molto atteso, ma alla fine è stato un altro show di Trump
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.