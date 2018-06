L’India è ancora lontana dal risolvere la crisi dei servizi igienici [EN]

A cura di @uqbal.

L’India in questi ultimi anni si è molto sforzata di risolvere un problema serissimo per la sua intera società, quello della diffusione e dell’uso dei servizi igienici. Milioni di indiani devono ancora fare i propri bisogni all’aperto, cosa che è particolarmente problematica per le donne sole, esposte alle aggressioni di chi le coglie indifese. E’ questa la ragione per cui molte donne evitano di andare di corpo anche per 13 ore di seguito, riportandone seri danni. Nonostante gli sforzi del governo per affrontare il problema, quindi, la soluzione appare ancora lontana. Ne parla Sunit Bhatia, professore di sviluppo umano in America, per Ozy

Hundreds of millions of women and girls in India relieve themselves only under the cover of darkness in order to avoid exposure, sexual harassment or rape. Sanitation gives these women security and an improved sense of dignity. The women also spoke about the dreadful experience of defecating in the summer heat and in the filthy and muddy waterlogged bushes and fields during monsoons.