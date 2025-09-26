Da tempo non aveva incarichi pubblici, ma andare a trovarlo era un’usanza per molti politici: sarà il primo presidente francese del Dopoguerra ad andare in carcere
Continua a leggere: L’influenza di Sarkozy sulla politica francese non si era ancora esaurita
Fonte: il Post
26 Set 2025 • 0 commenti
Da tempo non aveva incarichi pubblici, ma andare a trovarlo era un’usanza per molti politici: sarà il primo presidente francese del Dopoguerra ad andare in carcere
