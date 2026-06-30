Abbiamo scoperto che il suo progetto politico cominciò ben prima del libro “Il mondo al contrario”, che resta un successo editoriale quasi inspiegabile
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Fonte: il Post
L’inizio della carriera politica di Vannacci è ancora un po’ un mistero
30 Giu 2026 • 0 commenti
Abbiamo scoperto che il suo progetto politico cominciò ben prima del libro “Il mondo al contrario”, che resta un successo editoriale quasi inspiegabile
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