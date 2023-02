Lo strano caso che ha messo alla prova i limiti della legge spagnola sull’eutanasia [EN]

Il Guardian riporta con una lunga descrizione un caso giudiziario avvenuto in Spagna che ha evidenziato il contrasto tra il diritto all’eutanasia (sancito da una legge recente) e il diritto delle parti lese ad avere giustizia in tribunale.

La storia è quella di una guardia giurata descritta come persona dalla mentalità rigorosa che si è sentita torteggiata dall’azienda, e che ha assaltato l’ufficio da cui dipendeva ferendo a colpi di arma da fuoco alcune persone. Nel successivo conflitto con la polizia è stato ferito in maniera talmente grave da essere costretto a richiedere l’eutanasia, mentre le parti lese hanno operato per impedirglielo.

They felt that if Sabau died before he was put on trial, justice could not be done. “Their suffering and dignity must be taken into account,” argued José Antonio Bitos, the lawyer for the injured police officer…

… Claudio Hernández Cueto, a medical law expert, wrote: “Imagine the reaction if one of the Ramblas attackers had been severely wounded and allowed euthanasia.” Would the courts, he wondered, have delivered on their dream of martyrdom? Legally, the answer now seemed to be yes.