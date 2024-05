L’ora di religione costa 859 milioni per il 2024

Salvo Intravaia su La Repubblica (€ — ) rivela che lo stato ha stanziato 859 milioni di euro per coprire i costi dell’ora di religione nelle scuole per il 2024.

Su Avvenire Paolo Ferrario ribatte parlando di una spesa che si dimezzerà nel triennio, ma sempre nell’ordine di varie centinaia di milioni (circa quattrocento).

Infine, la polemica ha investito anche l’imminente concorso per 6.428 posti, bandito a vent’anni dall’ultimo del 2004 e si è concentrata su presunti trattamenti di favore per questi insegnanti. La realtà è che dal 2003 esiste una legge dello Stato, approvata con una maggioranza trasversale, che consente l’assunzione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica sul 70% dei posti disponibili. Finora c’è stato, appunto, un solo concorso nel 2004 e in vent’anni si sono accumulati un gran numero di posti vacanti. Su unanime pressione si è giunti a prevedere una procedura agevolata di assunzione per insegnanti in servizio da almeno 36 mesi, visto che non ci sono precedenti di un ritardo ultraventennale nel reclutamento del personale docente.