L’ordigno fine-di-mondo [EN]

Un non recentissimo articolo di Wired (2009) racconta la nascita del sistema “Периметр” (Perimetro), noto anche come “Mertvaya Ruka”, la Mano Morta: un apparato semiautomatico di rappresaglia nucleare creato dai sovietici in piena Guerra Fredda.

Il sistema, progettato negli anni ’80 e tenuto segreto per anni, avrebbe permesso un attacco di rappresaglia anche in caso di annientamento di Mosca e di tutte le supreme autorità militari da parte degli USA. Quando i suoi sensori avessero rilevato delle esplosioni nucleari sul suolo russo, l’autorità di lanciare tutti i missili nucleari sovietici sarebbe stata trasferita a speciali bunker, collegati ad una rete di comunicazione dedicata. Così, con un drammatico colpo di coda, i sovietici avrebbero comunque avuto un’ultima terrificante vendetta.

Tuttora in Russia sono attive delle misteriose stazioni radio (The Buzzer, The Pip, The Squeaky Wheel) che secondo alcuni potrebbero far parte di Perimetro. Non risulta che il sistema sia mai stato dismesso.

— Immagine da Flickr