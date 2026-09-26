Facce d’angelo su TikTok

Due giornalisti del Foglio, Michele Masneri e Andrea Minuz, si divertono a illustrare ai loro lettori un fenomeno sociale di questi ultimi anni, la discesa in campo di giovanissimi (per gli standard italiani) opinionisti, “spuntati dai social ma ormai tracimati anche in TV”.

Edoardo Prati e Raffaele Giuliani sono due fra i giovani opinionisti presi di mira da Michele Masneri e Andrea Minuz. Tra pennellate sull’aspetto fisico, impressioni sulla mimica facciale, humour sulle loro abilità di divulgatori della sapienza scolastica, arrivano a descriverne le differenti appartenenze politiche, concludendo con la pugnalata finale:

questi baby in realtà hanno posture anziane, sono un po’ dei giovani vecchi. Bambini ideali in un mondo di nonni. Facce da Collodi, da De Amicis. Del resto è tipico delle epoche di basso impero e decadenza: il puer nell’antica Roma agonizzante insomma. Lì spesso salivano al trono dei ragazzini, ed era segno della fine incombente. I bambini ascendono in alto perché i grandi non sanno più cosa fare, il consenso si sfalda, le élite sono logore – ecco allora che appare il puer. E cosa c’è di più agonizzante oggi del vecchio giornalismo e dei vecchi media? Ecco tanti new baby che spuntano qui e là nei talk show, bambini naturalmente in senso simbolico – figure cioè di giovanissimi, almeno per gli standard italiani, che il sistema televisivo ha adottato come icone, coscienze, specchi deformanti.