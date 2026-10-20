Concretamente non possono fare granché, ma il governo ne schiererà 500 in più a Milano: c’entra molto la scelta del prossimo candidato sindaco
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Fonte: il Post
L’uso di soldati per l’ordine pubblico nelle città è un’anomalia italiana
20 Ott 2026 • 0 commenti
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