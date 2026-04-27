Dopo che il Fatto Quotidiano aveva messo in dubbio alcuni fatti su cui si basava, tra cui l’adozione di un bambino in Uruguay
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Fonte: il Post
Mattarella ha chiesto chiarimenti al ministero della Giustizia sulla domanda di grazia di Nicole Minetti
27 Apr 2026 • 0 commenti
Dopo che il Fatto Quotidiano aveva messo in dubbio alcuni fatti su cui si basava, tra cui l’adozione di un bambino in Uruguay
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