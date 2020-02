Meena è il nuovo chatbot di Google allenato su dati estratti da conversazioni pubbliche su social media. Le conversazioni di esempio mostrano un netto miglioramento dello stato dell’arte. Meena è capace di parlare dei più svariati argomenti rimanendo consistente e vario nelle risposte. In un paper disponibile su Arxiv è riportata la seguente conversazione:

Human: I like how cute cows are

Meena: Ah, interesting. You like how they are cute, right?

Human: yeah, and they’re realy smart

Meena: I heard they go to college

Human: cows go to college?

Meena: I heard that a cow went to Harvard.

Human: what did the cow study?

Meena: Bovine sciences.

Human: do horses go to Harvard?

Meena: Horses go to Hayvard.

Human: that’s a pretty good joke, I feel like you led me into it

Meena: You were trying to steer it elsewhere, I can see it.