The Garden of Time sarà il dress code del Met Gala 2024

Il Met Gala 2024 si svolgerà lunedì 6 maggio a New York presso il Metropolitan Museum of Art e un articolo di Vogue, a cura di Lilah Ramzi, ci anticipa come sarà.

Il Met Gala è un gala annuale di raccolta fondi che si tiene il primo lunedì di maggio a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York City. Il Met Gala segna ogni anno l’apertura della mostra annuale di moda del Costume Institute, che si svolge nell’Upper East Side di Manhattan, il cui tema condiziona l’abbigliamento formale degli ospiti che partecipano alla serata. Il gala è organizzato da Vogue, che invita all’evento personalità della moda, cinema, televisione, musica, teatro, affari, sport, social media e politica. Conosciuto come “la notte della moda”, il Met Gala nel corso del tempo è diventato sempre più globale uscendo dai confini newyorkesi.

Vogue svela il tema della mostra del Costume Institute e il dress code ufficiale della serata:

Il Met Gala 2024 celebrerà la nuova mostra del Costume Institute, “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion“, e il dress code ufficiale è “The Garden of Time“. La mostra presenterà circa 250 oggetti rari provenienti dalla collezione permanente del Costume Institute. Abbracciando oltre 400 anni di storia della moda, i pezzi includeranno modelli di Schiaparelli, Dior, Givenchy e altri. Alcuni capi che sono troppo fragili per essere indossati di nuovo, come un abito da ballo di Charles Frederick Worth del 1877, saranno anche visualizzati tramite animazione video, proiezione di luci, intelligenza artificiale, CGI e altre forme di stimolazione sensoriale. Andrew Bolton, curatore di Wendy Yu responsabile del Costume Institute, ha aggiunto che la mostra sarà modellata attorno a tre “zone” principali – Terra, Mare e Cielo – che rendono omaggio al mondo naturale. “È un’ode alla natura e alla poetica emotiva della moda”, ha detto.

Il dress code del Met Gala 2024 è ispirato a un racconto di J.G. Ballard:

…è “Il Giardino del Tempo“. Ispirato all’omonimo racconto di J.G. Ballard, scritto nel 1962, può essere interpretato in una miriade di modi. Tuttavia, probabilmente vedremo molti look floreali e botanici abbellire il famoso tappeto rosso del Met Gala.

L’articolo di Vogue approfondisce l’ispirazione letteraria del dress code di questa edizione: