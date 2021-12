Morte di una sineddoche: gli Intellettuali e la Casalinga di Voghera

Claudio Marazzini, Presidente dell’Accademia della Crusca, parla di comunicazione, sviluppo e riforma del linguaggio, partendo dalla celebre «casalinga di Voghera».

La «casalinga di Voghera» è un’espressione in auge dagli anni 80 e molto usata nel lessico giornalistico. Marazzini illustra la genesi del termine e la diacronia (cioè l’uso nel divenire nel tempo) che la ha caratterizzata. La celeberrima casalinga “nasce” con i migliori intenti, avvicinare la lingua alla comprensione di molti (Eco per esempio fece uso di questa sineddoche per evidenziare lo scarto di comprensione tra la varie componenti della società italiana su parole come scrutinio, crisi di governo, promulgazione di una legge) e in particolare il linguaggio della burocrazia e della politica a tutti i cittadini.

Il trionfo sancito dall’ingresso in molti dizionari (tra cui lo Zanichelli) si unisce però ad una considerazione sempre più dispregiativa dell’espressione, fino all’invito a non usarla più (per sessismo o deumanizzazione di chi non è colto) da parte di alcuni intellettuali e la rimozione di una statua che la ritraeva appunto nel Comune di Voghera.

Marazzini si sofferma sui paralleli tra la «casalinga di Voghera» e il documento della Commissione Europea sul «linguaggio inclusivo». Secondo Marazzini questi sono tentativi di «di ripulire la lingua per restituircela limpida» sono parziali, non portano ad un linguaggio che possa essere utilizzato senza fatica dai parlanti, non riescono a raggiungere gli obiettivi che si prefissano (cioè a migliorare l’umana convivenza).

Per esempio, tra le parole non adatte ad un linguaggio inclusivo secondo la Commissione c’è «vecchio»: