G/audio giugno 2022

Il calendario è categorico: siamo in estate, fa caldo.



Hai lasciato l’auto sotto il sole tutto il giorno e l’aria condizionata ci mette troppo ad accendersi. Parti coi finestrini giù, guidando coi polpastrelli perché il volante è rovente. Caldo, troppo caldo. Perfino la polvere sembra bruciare in faccia. Dovresti portare l’auto a lavare, si, è proprio il caso. Dio che caldo che fa. Ma faceva sempre così caldo? Con la coda dell’occhio vedi la striscia di scotch che avevi usato per riparare quel pezzettino di cruscotto che si era staccato. Sembrava una buona idea quest’inverno, ma la temperatura lo sta facendo staccare: penzola, il maledetto, sembra appiccicoso, sporco. I tizi nelle auto accanto ferme per il traffico sudano, puoi vedere le gocce sui loro volti, puoi perfino sentirne l’odore.

Ti fai coraggio: è estate, cosa pretendi, la brezza leggera? È sempre così, ti ci abituerai e finirai perfino per rimpiangerlo a ottobre. Sì, puoi farcela, il viaggio verso casa non sarà così insopportabile. Accendi la radio, senza pensare al pericolo che corri. E vieni punito, dolorosamente punito, perché ad alto volume parte IL TORMENTONE LATINO DELL’ESTATE, JAJAJAJAJA.

Per fortuna esistono i tuoi amici immaginari di Hookii, che nella nuova playlist Spotify ti salveranno caricando tante belle canzoni centro e sudamericane, di ogni genere e anno.

Valgono anche i tormentoni? Si, anche quelli valgono.

Valgono anche canzoni in islandese con melodie tibetane? Si, la quota Off Topic è sempre necessaria in un forum che si rispetti (però almeno diteci perché vi piacciono, le canzoni islandesi con melodie tibetane)

Le classifiche quando questo post è stato scritto (in grassetto le new entry rispetto alla volta scorsa):

Top 3 Album su Spotify Italia:

1. Eclissi, Gemitaiz

2. Sirio, Lazza

3. Taxi Driver, Rkomi

Top 3 Album su Spotify Mondo:

1. Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

2. Mr. Morale & The Big Steppers, Kendrick Lamar

3. Come Home The Kids Miss You, Jack Harlow

Top 3 Album su Album of The Year (con più di 10 recensioni);

1. Ants From Up There, Black Country, New Road

2. Mr. Morale & The Big Steppers, Kendrick Lamar

3. Motomami, Rosalìa